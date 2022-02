SCILLA Rocco Imbesi vince a Limbadi

tfsIl 20 febbraio si è svolta a Limbadi la Gara Regionale Specialità “Elica”. Due tiratori, lo scillese Rocco Imbesi e Giuseppe Princi hanno centrato 12/12.

Rocco Imbesi sta collezionando successi nella sua disciplina, ma non essendo tesserato in Calabria non ha potuto partecipare agli spareggi per l’assegnazione del titolo di campione regionale, perciò lo stesso è stato assegnato a Princi. Nella stessa gara il veterano Alfredo Minniti all’età di 92 anni ha stupito tutti totalizzando 8/12, vincendo il Premio Master.

T.F.