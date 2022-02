Seconda vittoria per la Fc Raimond u17

1 1 fc raimond u17

PARTITA SONTUOSA DI GUGLIELMO CHE DIETRO NON FA PASSARE MANCO L’ARIA, peccato solo per il suo infortunio che però non è riuscito a portarlo fuori dal campo grazie alla grinta e alla determinazione del difensore. Migliorato anche la media gol subiti grazie ad un Bruno meno addormentato del solito. Ottimo anche l’aiuto della panchina che ha contribuito a questa grande vittoria. Ora bisogna allenarsi e continuare a rimanere concentrati.

Ric. e pubbl.

Seconda vittoria di fila e terzo risultato utile consecutivo per i ragazzi dell under 17 del FC RAIMOND. Partita non cominciata al meglio con i padroni di casa passati in vantaggio, ma gli ospiti non mollano e grazie alle reti di lopresto, che ha avuto un inizio di stagione strepitoso,“cambareri”, anche lui cambiamento di prestazioni assai dubbio