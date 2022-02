PENTACALCIO FEMMINILE Sporting Bagnara, ritorno in campo con vittoria

- sporting bagnara - Si riprende, e si sa ricominciare soprattutto dopo lunghe soste non è mai facile, prima il Natale e poi il fermo per la pandemia, che oggi ci auguriamo vivamente di averla lasciata alle spalle. Ma le ragazze di mister Cacciola non conoscono sosta, un po’ contratte all’inizio giusto il tempo di prendere le misure alle avversarie del Bocawoman, e un botta e risposta che sembra voler congelare un 1-1 che stava stretto allo Sporting, poi pronti partenza via e una palla messa a centro area da Ciano viene concretizzata da Ferrante che sblocca il pareggio, da qui un crescendo che fa chiudere il primo tempo sul 6-1 per la squadra di casa.

Tanti cambi per mister Raimondo, con l’ingresso di Tripodi, Triulcio e Bottone cambiano i nomi ma non la sostanza, e con i gol delle nuove entrate, anche se soffrendo verso il finale, si fissa il risultato sul 10-3. Ad alti livelli come sempre la prova di Alessi, e grande entusiasmo per il gol della nuova Bottone Teresa tra l’altro il gol dell’ex. La società adesso aspetta il rientro di Martina Cacciola per continuare il lavoro intrapreso.

ric. e pubbl.