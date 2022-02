PALLAVOLO FEMM. PRIMA DIV. Olimpia, ripresa e vittoria

1 1 olimpia-frecce azzurre 13022022Dopo lo stop imposto dalla pandemia, l’Olimpia femminile del duo Corigliano/Versace torna in campo, e in modo vincente. Con un secco 3-0 le biancazzurre regolano le Frecce Azzurre di Bova, ringraziando l’ottima prestazione in ricezione di Barillà e Montalto. Torna Concetta de Marco in cabina di regia, dirottando capitan Fosca Vecchio di banda. Partono fortissimo le padrone di casa con F.Bagnato, per il 5-0 iniziale.

Le ospiti non si demoralizzano e pareggiano arrivando sul 10 pari, grazie ai punti di Orlando, quello di Romeo e i suoi tre aces di fila, mentre dall’altra parte ci sono solo i punti di Vecchio e Gioffrè, entrambi dalla linea di battuta. Dopo il muro di Orlando, le bagnaresi si allontanano arrivando al 18-12, coi due attacchi di F.Bagnato, il muro di de Marco e l’ace di Sarcina. Il divario permettere al duo in panchina di far giocare anche le più piccole, come Lopresti e il giovane libero Germanò, che ha sempre risposto bene quando chiamata in causa. Attacco di Gioffrè, due aces si F.Bagnato: siamo sul 24-13. È Montalto a chiudere il primo set con una schiacciata perentoria. Il secondo set inizia sul punto a punto, poi le biancazzurre vanno sul 5-2 grazie a Vecchio, Sarcina e Montalto, dall’altra parte solo Zavettiere. Due attacchi vincenti per Casile e due per Romeo, ma le bagnaresi martellano di più con due battute vincenti e un attacco sia per Vecchio che per Montalto, un attacco per Gioffrè e Sarcina, oltre a un pregevole tocco sottorete con le nocche di de Marco: 18-9. Lento recupero del sestetto allenato da F.Altomonte con l’ace di Souadi, i punti di Zavettiere e V.Altomonte, ma dall’altra parte c’è il muro di Sarcina, ace e punto di M.Bagnato e punto di Vecchio. Un errore in ricezione delle bovesi porterà anche il secondo set a favore dell’Olimpia. Nel terzo parziale partono meglio le ospiti con muro e punto di Zavettiere, ma c’è il recupero guidato dall’esperienza di Montalto e dalla freschezza di Velardi: la numero 5 realizza 4 battute vincenti e due attacchi, la giovane numero 28 3 attacchi e un ace. Le Frecce Azzurre si mantengono sulla linea di galleggiamento grazie a due muri e un punto di Orlando, oltre a un muro di Zavettiere, un ace per Casile e Romeo, ma il punto di Furci porta al 18-16 che spezza l’equilibrio del terzo set. Recupero incredibile di V.Altomonte che va a recuperarla praticamente dalla panchina, ma le bagnaresi vanno avanti con l’ace di Montalto e il punto di Furci, giungendo al 24-18. Le ospiti provano a resistere con l’ace di Romeo, ma dopo una lunghissima azione, è Sarcina a chiuderla con un attacco centrale. Ci sono tutte le premesse per un grande campionato, con una squadra che sa unire gioventù ed esperienza.

Olimpia Bagnara - Volley Frecce Azzurre ASD 3-0 (25-14, 25-17, 25-20)

Olimpia Bagnara: F. Bagnato, M. Bagnato, Barillà, Calabró, De Marco, Furci, Germanó, Libro, Minutolo, Montalto, Sarcina, Vecchio, Velardi. All: D. Corigliano/A. Versace

Volley Frecce Azzurre ASD: Zavettiere, Romeo, M. Altomonte, Orlando, V. Altomonte, Souadi, Casile, Maisano. All: F. Altomonte.

Arbitro: Starcó di Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi