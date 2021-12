CALCIO A 5 MASCHILE La Fc Raimond vince ancora

1 1 fc raimond-s.maria 20122021La squadra di Martina Cacciola sfrutta al meglio il secondo turno casalingo consecutivo per centrare la seconda vittoria in pochi giorni, dopo quella contro l’Albatross. Il Santa Maria della Misericordia viene battuto con un punteggio da tie-break pallavolistico, dopo una partita quadrata e concentrata. Dopo una piccola fase di studio, gli ospiti fanno il primo tiro, anche se Vicedomini non riesce a centrare la porta.

Chi la centra è invece Caruso pochi secondi dopo, accentrandosi da destra e tirando secco in porta. Arrivano tre gol in pochissimo tempo: prima è Pisano, il quale deve solo appoggiare l’ottimo passaggio di capitan Triulcio, poi Caruso centra la doppietta, infine Cimarosa lascia partire una staffilata largo da sinistra, infilando la palla sotto la traversa. Gli ospiti reagiscono con D.Palermo ma C.Campora blocca a terra, poi Petitto ci prova da fuori, ma il tiro è largo. E arriva la manita con Triulcio, che si accentra da sinistra e tira. Petitto procura un’ottima palla a Vicedomini, che però non riesce ad agganciare. E la Raimond punisce, inesorabile. All’11’ è Cimarosa a centrare il bersaglio grosso da fuori, poi doppietta di Zagari dopo un tiro da fuori e una gran palla di Caruso che lo libera davanti all’incolpevole F.Palermo. I bagnaresi arrivano in doppia cifra con Gioffrè, poi chiudono il primo tempo con una serpentina spettacolare di Cimarosa, il quale serve Surace che va in gol per l’undicesima volta, e per la seconda volta consecutiva C.Campora chiude col clean sheet, dando spazio a G.Iannì. Seconda frazione che si apre con una bella combinazione che porta Cimarosa al tiro, ma a lato. Un errore difensivo apre la strada a Montechiarello, ma G.Iannì gliela chiude in uscita tempestiva. Al 27’, i ragazzi di Martina Cacciola centrano due segnature in pochissimi secondi: prima Cimarosa, poi Triulcio. Tiro da lontanissimo di Briganti, G.Iannì sicuro. E sul contropiede, arriva il quattordicesimo gol, a firma di Pisano. Delfino si libera al tiro, ottimo l’estremo difensore bagnarese con un bell’intervento. Nulla può sul tiro, forse condito da una deviazione, di D.Palermo che si infila beffardamente all’angolino basso. Bella palla di Delfino per Montechiarello, G.Iannì si salva “alla Garella,” poi respinge una punizione di Delfino in corner. Arriva il gol numero 15, con Cotroneo che dopo un’ottima azione sulla fascia cede generosamente il pallone a Lopresto per il primo gol personale della partita. Errore difensivo che favorisce Petitto, G.Iannì si esalta in tuffo. Al 43’, G.Campora ci prova con un bel tiro a giro, fuori non di molto. Poco dopo, Delfino raggiunge la gioia personale da calcio piazzato per il 15-2. Gli ospiti insistono con D.Palermo, ma il portiere bagnarese respinge, poi si salva in due tempi su Delfino, infine su Petitto. Triplice fischio del signor Calabrese da Reggio Calabria. Finisce 15-2, dimostrando quanto il brutto scivolone di San Giorgio Morgeto sia stato un purissimo caso.

Fc Raimond - Santa Maria della Misericordia 15-2

Fc Raimond: C.Campora, Triulcio, Caruso, Cimarosa, Cotroneo, Lopresto, Zagari, Surace, Iannì, Pisano, Gioffrè, G. Campora. All: M. Cacciola

Santa Maria della Misericordia: F. Palermo, D. Palermo, Vicedomini, Delfino, Montechiarello, Briganti, Petitto. All: F. Crisalli

Arbitro: Calabrese di Reggio Calabria

Marcatori: 3' e 5' Caruso, 4' e 29' Pisano, 6', 11' e 27' Cimarosa, 9',27' e 22' Triulcio, 12' e 14' Zagari, 22' Gioffrè, 23' Surace, 33' D.Palermo, 38' Lopresto, 43' Delfino.

Vincenzo Laurendi