TENNISTAVOLO Bagnara sconfitta nella trasferta catanzarese

1 1 bagnara tennistavoloI tre pongisti bagnaresi tornano sconfitti dalla trasferta di Catanzaro, dopo un match tirato e qualche rimpianto. Era iniziata benissimo, con De Marco che ha avuto ragione di Sergi per 3-0. Poi Morrone ha battuto Siciliano per 3-1, e De Vito ha battuto Caratozzolo 3-0, ribaltando la situazione. Morrone batte De Marco 3-1, ma sudando non poco, visto che per ben due volte si è dovuto ricorrere ai vantaggi, poi Caratozzolo vince contro Sergi riaccendendo la speranza di portare a casa almeno un punto. Speranza che però non si concretizza, dato che De Vito sconfigge Siciliano per 3-0. Adesso la squadra biancazzurra si trova terza, a tre punti dal secondo posto ma con una partita in meno. Il sogno C1 è tutt’altro che finito.

T.T.Catanzaro-T.T.Bagnara 4-2

Sergi-De Marco 0-3 (9-11,4-11,3-11)

Morrone-Siciliano 3-1 (11-7, 11-13, 11-8, 11-6)

De Vito-Caratozzolo 3-0 (11-8, 11-4, 11-8)

Morrone-De Marco 3-1 (14-12, 12-10, 5-11, 11-5)

Sergi-Caratozzolo 0-3 (4-11, 6-11, 9-11)

De Vito-Siciliano 3-0 (11-8, 11-4, 11-5)

Vincenzo Laurendi