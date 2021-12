CALCIO A 5 MASCHILE L'F.C. Raimond batte il l'Albatros Calcio

1 1 c5 fc raimond-melicucco 16122021Bella vittoria per la Fc Raimond che ha ragione dell'Albatros Calcio per 13-4. Passano pochissimi secondi e già i padroni di casa mettono le cose in chiaro con Macrì che, dopo una bella serpentina, realizza il primo gol. Un giro di orologio dopo ci prova Surace dalla distanza, ma la palla va fuori. È invece Triulcio, con una cavalcata solitaria, a realizzare il secondo gol. Ancora Surace ruba palla a centrocampo, il tiro è buono ma è ottima la parata di D.Cimarosa, che evita il terzo gol.

Si fanno vedere gli ospiti con Dascola che ci prova da fuori, Campora para ma la palla è giocabile per Ieracitano, che spedisce fuori. Ancora Dascola con una buona girata, ma non trova il bersaglio grosso. Ottima palla di Guglielmo per Zagari, ma il portiere dell'Albatros si oppone. Tacco di Dascola per Ieracitano, Caruso evita guai con un ottimo intervento difensivo. E la squadra bagnarese passa nuovamente: Zagari ruba palla a centrocampo, gran tiro su cui D.Cimarosa non può nulla. Pochi secondi e, con un bel tiro, arriva il 4-0 di V.Cimarosa che trafigge il suo omonimo. C’è gloria anche per Caruso, che realizza il 5-0 dopo un errore difensivo ospite. Al 17’, Triulcio prova da lontano, velo di Pisano che però ammira la palla stamparsi sul palo. Meduri ci prova da calcio piazzato, la barriera smorza: è facile la parata di Campora. Poco dopo, gran palla di Triulcio per Lopresto, ma la palla finisce fuori di poco. Arriva il sesto gol con Triulcio che tira da fuori e infila la palla sotto l’incrocio dei pali. Scibilia prova il tiro da fuori, Campora para. A pochi secondi dal termine di prima frazione, bella palla di Triulcio per Caruso, che centra la doppietta personale: siamo sul 7-0. Il secondo tempo inizia intenso come il primo, con V.Cimarosa che va in velocità sulla destra, mette in mezzo per Macrì che di tacco realizza l’ottavo gol. Gli ospiti reagiscono con Meduri che tira, ma Iannì, che ha sostituito Campora, para in due tempi. Il portiere bagnarese si oppone al tiro di Ieracitano prima e Dascola poi. Contropiede di Cotroneo al 32’, palla per Macrì che beffa il portiere avversario anticipando la sua uscita. E arriva anche il decimo gol, a firma di Surace, che corona un contropiede personale. Caruso insiste cercando la tripletta, ma D.Cimarosa non sembra intenzionato a concedergliela. Nello spazio di pochi secondi il Melicucco avanza il baricentro, forse favorito da un attimo di troppo di relax dei bagnaresi: Iannì deve riparare in corner sul tiro di Dascola, sul tiro di Scibilia deve rispondere con un bel tuffo a sinistra. E a furia di insistere, gli ospiti passano con Ieracitano, che in un giro di orologio realizza una doppietta. Segna anche Dascola, siamo sull’11-3. È poi Surace a segnare nuovamente per i padroni di casa. Sul tiro di Scibilia, Iannì è sicuro, ma nulla può su Ieracitano, che realizza l’hat-trick personale. La chiude Triulcio con un bel contropiede al 50’. Tre fischi e tre punti per i ragazzi di mister Martina Cacciola.

Fc Raimond-Albatros Calcio 13-4

Fc Raimond: Campora, Triulcio, Caruso, V.Cimarosa, Cotroneo, Guglielmo, Macrì, Zagari, Surace, Iannì, Pisano, Lopresto. All: M. Cacciola Albatros Calcio: D.Cimarosa, Dascola, Meduri, Scibilia, Mottareale, Ieracitano. All: F. Ieracitano Arbitro: D'Arrigo di Reggio Calabria Marcatori: 1', 27' e 32' Macrì, 3', 21' e 50' Triulcio, 11' Zagari, 14' V.Cimarosa, 15' e 25' Caruso, 33' e 42' Surace, 37', 38' e 46' Ieracitano, 41' Dascola

Vincenzo Laurendi