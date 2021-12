PALLAVOLO FEMM. PRIMA DIV. Olimpia, esordio vincente

1 1 olimpia-insieme rc 12122021Il sestetto guidato dai mister Corigliano e Versace bissa la vittoria contro la Insieme Rc, questa volta con le titolari. Partono bene le biancazzurre, grazie alla battuta vincente di capitan Vecchio. Pizzi menti prova ad arginare la forza d’urto dell’Olimpia, ma c’è la doppia battuta vincente di Calabrò, oltre agli attacchi di Montalto, Sarcina e Iaria, siamo sul 10-2. Ace per D’Ascola e Marengo, dall’altra parte sale in cattedra Montalto con quattro attacchi vincenti di fila, oltre all’ace di Nassi, l’attacco di Sarcina e il morbidissimo colpo sottorete di Vecchio.

Montalto colpisce due volte dalla linea di battuta, dall’altra parte solo Pavone, siamo sul 24-10. Mafrica realizza l’undicesimo punto, ma un errore in battuta condannale reggine. Anche il secondo set parte appannaggio delle bagnaresi: punti di Montalto e De Marco per il 2-0 iniziale, Pizzimenti risponde, ma ci sono due aces per Calabrò, il punto di Vecchio e quello di Sarcina, 6-2. Ace per Arrigo e D’Ascola, le bagnaresi rispondono con due aces di Giacco e un o di De Marco, tre punto per Vecchio e due per Montalto fino al 19-8. Le ultime sacche di resistenza reggina vengono poste da Pirrotta, precisa dalla linea di battuta, ma Montalto prima e Vecchio poi, con un ace, conducono al 24-13. È Iaria a chiudere il set con un attacco pulito. Nel terzo set, i mister lasciano spazio alle seconde linee. Si inizia praticamente punto a punto, con Nassi che fa un punto e un ace, Calabrò un ace e Giacco un punto, ma Pizzimenti e D’Ascola colpiscono dalla linea di battuta e portano le ragazze in maglia rossa sul 6-9. Anxcora D’Ascola per le reggine, poi è Nassi a spezzare il trend positivo del sestetto allenato da Ansaldi, con tre punti. Due aces per De Marco, uno per Sarcina,punti per Velardi e Calabrò. C’è gloria anche per Barillà,. Il libero, che con un colpo preciso realizza il punto del 18-12. Punto di Pizzimenti, ace di Marengo, ma le bagnaresi rispondono con De Marco, Sarcina e Iaria per il 24-17. Ace di Arrigo, punto di Pirrotta, ma un errore in battuta chiude la contesa. Prima partita del campionato e prima vittoria per l’Olimpia.

Olimpia Bagnara - Insieme Rc 3-0 (25-11, 25-13, 25-20)

Olimpia Bagnara: Bagnato, Minutolo, Montalto, Giacco, Calabró, Nassi, Vecchio, Lopresti, Sarcina, Iaria, Velardi, De Marco, Barillà, Libro. All:D. Corigliano

Insieme Rc: Pavone, Marengo, D'Ascola, Romolo, D'amico, Mafrica, Cabulliese, Pirrotta, Arrigo, Pizzimenti. All: A. Ansaldi

Arbitro: Giordano da Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi