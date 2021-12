TENNISTAVOLO 6-0 al Castrovillari, Bagnara vola alto

1 1 bagnara castrovillari 04122021Vittoria pienissima per i pongisti biancazzurri, che contro il Castrovillari vincono 6-0 e possono sognare. Infatti, anche se con una partita in più, i bagnaresi sono al secondo posto, dopo il fortissimo Galaxy. Comincia Siciliano, che ha ragione per 3-0 di Morrone, mentre Caratozzolo lascia un game a Scrivano. De Marco batte Veltri per 3-0, Caratozzolo regala alla sua squadra il punto della vittoria battendo Morrone per 3-0. Siciliano lascia a Veltri il secondo game di giornata agli avversari, vincendo in rimonta. De Marco batte Scrivano per il 6-0 finale. La prossima settimana arriva lo Spezzano Albanese, per poi gettarsi, il 19 dicembre, nello scontro diretto contro Catanzaro.

T.T. Bagnara-T.T.Castrovillari 6-0

Siciliano - Morrone 3-0 (11-6, 11-9, 11-9)

Caratozzolo - Scrivano 3-1 (11-7, 10-12, 11-6, 11-2)

De Marco - Veltri 3-0 (11-6, 11-7, 11-3)

Caratozzolo - Morrone 3-0 (11-6, 11-6, 11-7)

Siciliano - Veltri 3-1 (9-11, 11-8, 11-6, 12-10)

De Marco - Scrivano 3-0 (11-2, 11-8, 11-4 )

Classifica

ASD POLISPORTIVA GALAXY 8 (4)

TT BAGNARA 7 (5)

ASD TT CATANZARO 6 (4)

Tennistavolo Casper RC 3 (4)

ASD Tennistavolo Nuova Luzzi 3 (4)

ASD TENNISTAVOLO CASTROVILLARI 3 (5)

ASD TT SPEZZANO ALBANESE 2 (4)

Panificio San Michele TT Piscopio 1 (4)

Vincenzo Laurendi

