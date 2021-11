Volley: la Omi-Fer Franco Tigano Palmi passa al PalaVeliero di Ottaviano (3-0). Neroverdi sempre capolista

La Franco Tigano capolista Falù Ottaviano- Omi-Fer Palmi 0-3 (19-25; 18-25; 22-25)

PALMI (RC) - Grande successo per 3-0 nella trasferta di Ottaviano per la Omi-Fer Franco Tigano Palmi del coach Antonio Polimeni. Tre punti importantissimi per la classifica che lascia la formazione palmese ancora capolista, anche in ottica per la corsa playoff. Pronostico praticamente rispettato al PalaVeliero di San Giorgio a Cremano dove l’Omi-Fer Franco Tigano Palmi è riuscita a battere 3-0 la Falù Ottaviano nell’anticipo della settima giornata del girone Blu del campionato di Serie A3 di volley maschile.

Prima parte di set equilibrata poi però il Palmi aumenta il ritmo volando nei punti. Nel secondo set subito sotto Ottaviano 10-4. Il vantaggio aumenta 14-6. Ottaviano prova a recuperare ma per Palmi il secondo set è cosa fatta. Nel terzo set Palmi si porta subito avanti 7-3. Il vantaggio dei neroverdi rimane invariato. 3 a 0 finale per il

Palmi.

Falù Ottaviano: Lucarelli, Iervolino, Ammirati, Tulone, Ambrosio, Buzzi, Sideri, Titta, Settembre, Coppola, Ruiz. Allenatore: Mosca. Omi-Fer Franco Tigano Palmi: Marra, Fortunato, Pellegrino, Gitto, Amato, Prespov, Russo, Rosso, Paris, Nicolò, Di Carlo, Pizzonia, Laganà, Soncini, Remo. Allenatore: Antonio Polimeni.



DI SIGFRIDO PARRELLO