TENNISTAVOLO Bagnara vince ancora, 5-1 al Piscopio

1 1 bagnara tennistavoloSeconda vittoria consecutiva per i tre alfieri del tennistavolo bagnarese, che espugnano Piscopio con un perentorio 5-1. Comincia Caratozzolo vincendo 3-1 su moscato, seguito dai due 3-0 di Siciliano su Carnovale e De Marco su Terranova. Sconfitta per Caratozzolo al tiebreak con Carnovale, poi punto della vittoria con De Marco che batte 3-0 Moscato. Siciliano vince 3-1 con Terranova per il suggello finale.

Panificio S.Michele T.T.Piscopio-T.T. Bagnara 1-5

Moscato-Caratozzolo 1-3 (5-11, 4-11, 11-6, 7-11)

Carnovale-Siciliano 0-3 (2-11, 4-11, 3-11)

Terranova-De Marco 0-3 (4-11, 6-11, 4-11)

Carnovale-Caratozzolo 3-2 (7-11, 8-11, 11-9, 11-1, 11-4)

Moscato-De Marco 0-3 (4-11, 6-11, 5-11)

Terranova-Siciliano 1-3 (11-9, 6-11, 12-14, 6-11)

Vincenzo Laurendi