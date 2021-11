TENNISTAVOLO Vittoria per Bagnara contro Liuzzi

1 1 bagnara tt-liuzzi 06112021Arriva la prima vittoria per i pongisti biancazzurri, dopo il pari della prima giornata e la sconfitta patita contro il fortissimo Galaxy Reggio Calabria. Comincia il presidente Franco Caratozzolo contro Ritacco. Dopo un primo set finito ai vantaggi, il presidente bagnarese ha la meglio. Secondo match tra capitan Siciliano e Basile, con la vittoria ottenuta grazie a un triplo 11-8. De Marco va sotto 0-2 contro De Cicco, ma il terzo game, vinto dopo una serie di vantaggi che sembrava non terminare mai, segna la svolta.

Il giovane pongista bagnarese mette la freccia e si porta in parità, ottenendo il set del tie-break. Partenza lentissima, cambio di campo sul 2-5, poi De Marco si scuote e va sul 12-10. Siciliano batte Ritacco, anche se con qualche imprevisto patema, poi chiude in tranquillità per quello che è il punto del 4-0, e quindi della vittoria. Gli ultimi due match sono solo per le statistiche, e vengono onorati dagli atleti biancazzurri: Caratozzolo vince, concede un game, poi la gara sembra quasi in discesa, a dimostrazione del ritorno della forma migliore. A De Marco il punto finale, che vale anche la parità sul computo dei set totali del campionato (9 vinti, 9 persi) contro Basile, battuto 3-0.

T. T. Bagnara - T. T. Nuova Liuzzi 6-0

Caratozzolo - Ritacco 3-0 (13-11, 11-7, 11-8)

Siciliano - Basile 3-0 (11-8, 11-8, 11-8)

De Marco - De Cicco 3-2 (10-12, 9-11, 15-13, 11-5, 12-10)

Siciliano - Ritacco 3-1 (13-11, 5-11, 11-5, 11-7)

Caratozzolo - De Cicco 3-1 (12-10, 11-13, 11-7, 11-6)

De Marco - Basile 3-0 (11-2, 11-6, 11-4)

Vincenzo Laurendi

