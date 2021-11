CAMPIONATO AMATORI Real Bagnara-ASD Santo Stefano 2-2

Amatori - BagnaraEsordio con pareggio per il Real Bagnara, che va per due volte in vantaggio ma non riesce a gestire. Comincia bene la squadra di casa con Pontillo, che si rivelerà uno dei migliori in campo, che calcia una punizione in modo non abbastanza velenoso. Altra occasione pochi minuti dopo, al 6’: corner per A.Tripodi che stacca su tutti, ma non trova la porta di testa per un niente. Due giri di orologio dopo, il Real Bagnara passa: ancora calcio d’angolo, Lopez è lasciato colpevolmente solo e insacca l’1-0. Al 14’ lancio per Lopez, la palla sbatte sulla sua schiena e arriva a Pontillo, conclusione dalla distanza ma troppo centrale.

Al minuto 21, in modo quasi inaspettato, gli ospiti impattano: palla persa da Carlino a centrocampo, contropiede amaranto gestito da S.Denisi che serve G.Alì, il quale piazza il tiro vincente. Tre minuti dopo ancora ospiti pericolosi con Delfino, ma di testa spreca. Al 31’, A.Borruto realizza il 2-1 in pallonetto, ma subisce fallo da Youssef pochi secondi prima: il signor Ripepi fischia fallo, non concedendo il vantaggio, e non espellendo il numero 2 amaranto, reo di fallo da ultimo uomo e chiara occasione da gol. Al secondo minuto di recupero c’è una palla per Lopez in area, il quale viene toccato: è rigore per l’arbitro, se ne incarica Savastano. Cannizzaro intuisce e tocca, ma il tiro del numero 10 biancazzurro è forte e preciso. La prima frazione si chiude col vantaggio dei padroni di casa. Nel secondo tempo gli ospiti sembrano più tonici, mentre i biancazzurri, o per la stanchezza o i tanti cambi, sembra molto più sfilacciata di prima. Ci provano infatti su punizione, deviata male da Gioffrè, Fedele va in rovesciata ma la conclusione è troppo centrale. Lopez segna il 3-1, ma è in posizione irregolare: la punizione di Gioffrè si stampa sulla traversa, la palla finisce sui piedi di A.Borruto ma Cannizzaro ci mette una pezza, la respinta finisce nei pressi del numero 7 bagnarese, ma è in chiara posizione di offside. E qui, la squadra di mister De Leo si spegne, mentre quella di mister Zappalà inanella occasioni su occasioni. Passa al 53’ con Delfino, che sfugge nettamente a Pirrotta bruciandolo in velocità, poi tiro secco che vale il 2-2. Non paghi, gli ospiti sfiorano più volte il vantaggio: prima è Delfino con un bel tiro al volo a trovare il salvataggio sulla linea, poi Fedele prova il tiro che però va poco lontano dall’incrocio dei pali. Ancora Fedele ci prova in mezza rovesciata davanti alla porta, ma colpisce malissimo e la palla s’impenna. Rischio pauroso al 71’ con il contropiede di G.Alì che serve Fedele al centro, ma la sua estirada è lontana dal pallone di un soffio. Cerca di scuotersi la squadra di casa: mister De Leo, appena subentrato, serve Pontillo, che cerca fortuna dalla distanza, ma trova solo una conclusione centrale e i crampi, che lo costringono ad abbandonare il campo e lasciare la squadra in 10 uomini. Non ci sono più occasioni, le squadre paiono accontentarsi e si spartiscono la posta dopo un match combattutissimo.

Real Bagnara: Praticó (63'R.Borruto), R. Caratozzolo, Ciccone 70'Demaio), Carlino (41'J. Fazzari), A. Tripodi (46'Pirrotta), Savastano (63'Velardo), Gioffrè (72'De Leo), Pontillo, Lopez (49'V.Tripodi), Libro (41'Surace), A. Borruto (52' Savoia). All:G. De Leo

ASD Santo Stefano: Cannizzaro, Youssef(51' D'Agostino), Fotìa, G. Alì (78' A. Suraci), Freno (82'G.Denisi), Al. Suraci, Delfino, S. Denisi (F. Attinà), Ciraudo, Fedele. All: A. Zappalà.

Arbitro:Ripepi di Reggio Calabria (Laganà/Vinci)

Marcatori: 8’ Lopez, 21’ G.Alì, 40’+3’ Savastano (rig.), 53’ Delfino

Vincenzo Laurendi

