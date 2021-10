BASKET Serie D: Bagnara Basket – Pollino Basket 67 – 59

Basket Bagnara - Serie DVittoria clamorosa e fuori pronostico per Bagnara Basket che fa valere il fattore campo e strabilia, fermando una delle candidate al successo finale. In campo ed a segno con 21 punti c’è anche il fuori-categoria Luca Gazineo ex Serie A2 ma non basta per fermare la forza dei ragazzi di Armando Russo, mai arrendevoli, anche durante la rimonta dei lupi del Pollino nel terzo quarto. Decisivo il quarto periodo: Chindamo da Palmi e Mollica sono i top scorer e volano in doppia con ill Capitano Natale Surace ma è il gruppo a fare la differenza.

Bagnara Basket – Pollino basket 67 – 59 (18-16, 16-11, 16-22, 17-10)

Bagnara Basket: Tripodi, Bagnato 2, Barba, Gioffrè 2, Rizzitano 1, Velardo, Messina, Barbera 7, Surace (k) 11, Chindamo 19, Lopresti 7, Mollica 18. All. Russo A., Ass. Pirrotta R., Acc. Messina A., Add. Arb. Surace E.R. Pollino Basket: Zicari 11, Campilongo 3, Cassiano, Filpo (k) 9, Leonardi 13, Colaci 2, Gazineo 21, Maurelli, Malaj. All. SilellaI., Acc. Di Vasto

CLASSIFICA

Botteghelle Basket 2

Bagnara Basket 2

Cestistica Gioiese 2

Nuovo Basket Soverato 2

Smaf 0

Lumaka 0

Pollino 0

Stingers 0

Fonte reggioacanestro.com