BAGNARA CALABRA C5 Femminile, Denise Alessi approda alla Segato Woman Melicucco

Denise AlessiC'è grande soddisfazione a Bagnara Calabra per il passaggio di Denise Alessi, giovane calciatrice dello Sporting Bagnara, alla Segato Woman Melicucco calcio a 5 che disputa il campionato femminile di A2.

Denise ha iniziato a Taurianova, per poi continuare a coltivare la sua grande passione a Bagnara. L'obiettivo è quello di giocare a calcio, e nello Sporting Bagnara della presidentessa Giuseppina Luppino e sotto la guida tecnica di mister Martina Cacciola, ha potuto togliersi grandi soddisfazioni accumulando minutaggio ed esperienza. Ulteriore traguardo quindi per Denise Alessi, che avrà come compagna di squadra proprio Martina Cacciola. Classe 2004, laterale, ma capace anche di ricoprire più ruoli, si è mostrata subito entusiasta di entrare a far parte della famiglia Segato. Lo Sporting Bagnara continua a sfornare giovani calciatrici promettenti per la siddisfazione di tutta la dirigenza e dello staff tecnico.

Red