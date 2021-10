TENNISTAVOLO Sabato inizia il campionato. Il calendario completo

1 1 fitetC’è tanta voglia di ricominciare dopo lo stop imposto dal COVID, e i nostri tre alfieri bagnaresi, il presidente Francesco Caratozzolo, il capitano Sarino Siciliano e Rosario de Marco vogliono ben figurare in questa nuova avventura. Si parte sabato 9 contro il Casper RC, alla Società Operaia, per la permanenza in serie C2, o forse più.

1 - 9 ottobre: T.T. Bagnara-Casper RC

2 - 17 ottobre: Polisportiva Galaxy-T.T. Bagnara

3 - 6 novembre: T.T. Bagnara-Nuova Luzzi

4 - 13 novembre: T.T.Piscopio-T.T. Bagnara

5 - 4 dicembre: T.T. Bagnara-T.T. Castrovillari

6 - 11 dicembre: T.T. Bagnara-T.T.Spezzano Albanese

7 - 19 dicembre: T.T. Catanzaro-T.T. Bagnara

8 - 16 gennaio: Casper RC-T.T. Bagnara

9 - 22 gennaio: T.T. Bagnara-Polisportiva Galaxy

10 - 6 febbraio: Nuova Luzzi-T.T. Bagnara

11 - 19 febbraio: T.T. Bagnara-T.T.Piscopio

12 - 13 marzo: T.T. Castrovillari-T.T. Bagnara

13 - 19 marzo: T.T.Spezzano Albanese-T.T. Bagnara

14 - 9 aprile: T.T. Bagnara-T.T. Catanzaro

Vincenzo Laurendi