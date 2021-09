Calcio, proseguono gli arrivi in casa biancazzurra. Ecco il terzino sinistro Vittorio Politano

Vittorio PolitanoProseguono gli arrivi in casa biancazzurra. E’ il turno di Vittorio Politano, terzino sinistro, classe ‘99. Paolana, Soriano, Acri, Palmese nel passato del nuovo giocatore della Bagnarese.

Riteniamo, con questo nuovo innesto, di aver ulteriormente rinforzato il reparto difensivo della squadra. A Politano va il nostro benvenuto e un in bocca al lupo per la stagione sportiva che sta per iniziare.

La Dirigenza dell’ACD Bagnarese