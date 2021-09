Vincenza Petrilli, un argento made in Taurianova

1 1 enza-petrilli-bronzo-palermo-2018La Calabria non aveva mai regalato medaglie paralimpiche, quest’anno ne sono arrivate addirittura due. Inizia la reggina Anna Barbaro nel paratriathlon, in seconda piazza qualche giorno fa, e viene imitata da Vincenza Petrilli, nel tiro con l’arco. Taurianovese di nascita, nel 2016 ha un terribile incidente che la costringe in carrozzina, e scopre la passione per il tiro con l’arco.

Un grande riscatto, tanta semplicità per la giovane atleta calabrese che giunge alla finale paralimpica contro l’iraniana Zahra Nemati, già oro a Rio e Londra, perdendola solo agli shoot-out (10-9), ma comunque un risultato straordinario che la pone nell’olimpo dello sport italiano, con immenso orgoglio calabrese.

Vincenzo Laurendi