Paralimpiadi di Tokio, Siclari (FI): Villa presente a Tokio grazie a Raffaella Battaglia

raffaella-battaglia Orgoglioso della mia concittadina di Villa San Giovanni, Raffaella Battaglia, che da rappresenterà l’Italia e la Città di Villa San Giovanni alle Paralimpiadi di Tokyo con la nazionale di sitting volley.

Forza, sacrificio, determinazione e carattere, hanno permesso alla giovane atleta villese di 31 anni di realizzare questo grande sogno. Un pensiero per Raffaele Battaglia, padre di Raffaella e Presidente della Volley Cenide Villa, che ci ha lasciato pochi mesi fa, ma che sarà anche al fianco della propria figlia per incoraggiarla e sostenerla insieme a tutti noi ! Forza Raffaella, Forza Città di Villa San Giovanni, Forza Italia. Ha così concluso il senatore azzurro Capogruppo in Commissione Salute.