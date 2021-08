Il nuovo patron della palmese Sergi non molla: “pago i debiti e vado avanti”. Peppe Crucitti allenatore?

Peppe Crucitti potrebbe allenare la PalmesePALMI (RC) - Ancora novità importanti in casa della ultracentenaria U.S. Palmese 1912 di recente esclusa dal campionato di Eccellenza ma ancora in corsa per iscriversi alla Prima Categoria entro il 2 Settembre prossimo sempre se il nuovo patron Francesco Sergi riesca a pagare tutti i debiti lasciati dalla vecchia gestione, così da evitare il fallimento del club blasonato e simbolo di Palmi.

Sergi, tifosissimo della Palmese, 43 anni di Palmi, ha voluto scrivere sulla pagina facebook ufficiale della Uesse, la sua seconda lettera da quando ha deciso di salvare la Palmese. Di seguito la lettera di Francesco Sergi:

Comunicazione importante:

Volevo tenervi aggiornati sugli ultimi sviluppi, alla luce di tutte le analisi fatte ..avendo avuto un quadro più dettagliato delle cose ..mi preme informarvi intanto che ieri essendo stati a Catanzaro alla lega ci hanno esposto realmente là problematica relativa alle pendenze che la squadra aveva che a conti fatti sono sui circa 30.000 euro reali insieme a iscrizione da pagare per salvare titolo matricola e il tutto ...

Alla mia iniziale richiesta di aver titolo diverso mi è stato spiegato che la palmese scomparendo sarebbe ripartirà dalla 3 categoria e solo dico solo riusciendo a pagare entro il 31 agosto questo importo si potrebbe accedere alla 1 categoria ....

Da tifoso prima e imprenditore dopo onestamente non riuscivo a pensare mai anche perché credo che mai nella storia della Palmese si sia arrivati così in basso di pensare minimamente che scompariva il calcio a Palmi come la benemerita Palmese ..

Ieri ho avuto piacere e lo ringraziato intanto pubblicamente di fare anche due chiacchiere con L assessore allo sport Giuseppe Magazzu persona disponibile e attenta alle problematiche in corso per iniziare a capire meglio come poter fare ...

Ho avuto ieri stesso la disponibilità dei vecchi amministratori i Fratelli Simone che li ringrazio anticipatamente per questo di chiudere un ultimo punto che mi impediva di provare questa Pazzia verso la Palmese e di salvare qualcosa che ormai tutti davano per morta e sepolta ...

Con orgoglio e con gioia posso dirvi che da questa mattina ho già delegato chi di competenza mettendo subito a disposizione i fondi necessari a saldare velocemente tutte le vertenze che erano in atto che spero terminano tra qualche gg e la subito domanda di iscrizione al campionato di 1 categoria..

La Palmese questa volta non scomparirà.... 109 anni gloriosi resteranno salvi questo è il regalo che lascerò a Palmi e alla Palmese e alla Matricola benemerita ....la Palmese anche se ripartirà dalla prima categoria avrà subito un suo ruolo di regina del girone perché non mi bastava solo salvarla ma aver un progetto più grande e più lungo ...

Posso solo anticipare che il Ds Franco Leonello ha già designato il mister che viene da Taurianova ed ha giocato in categorie molto superiori ..

Abbiamo concordato è concluso che l ossatura della palmese si riparta da palmi e dai Palmesi...

Avremo in squadra almeno 4/5 giocatori di eccellenza e serie D che hanno sposato in pieno questo mio progetto scendendo di categoria per onorare la maglia della Palmese ...

Riprenderemo al meglio settore giovanile che sarà fonte in futuro come in passato della valorizzazione dei giovani locali sopratutto palmesi...

In questi giorni a venire sarete passo passo informati quando termineremo pagamenti e iscrizione a tutti gli effetti ... e a breve fisseremo una conferenza stampa con presentazione della squadra alla popolazione ..

Concludo dicendo che si recide tutto quello che era vecchio o passato e si inizia con una nuova era fatta di persone nuove che proveranno a dare lustro a quello che e stato il calcio a Palmi...

Con affetto e stima il vostro Presidente

Francesco Sergi

CAPITOLO ALLENATORE: potrebbe essere Peppe Crucitti il prossimo mister della Palmese in Prima Categoria. Classe 1982 della vicina Taurianova, calciatore centrocampista di lungo corso (Milazzo, Tivoli, Castrovillari, Terzigno, Taurianovese, Libertas Acate, Praia, Bagaladi, Nuova Gioiese, Sambiase, San Luca, Gallico Catona) in possesso del patentino di allenatore Uefa B dal 2017, Crucittia Palmi farebbe il doppio ruolo di allenatore-calciatore. Incontri tra il diesse Franco Leonello, il patron neroverde Francesco Sergi e Crucitti sarebbero iniziati da una decina di giorni con la trattativa per portare sulla prestigiosa e ultracentenaria panchina neroverde appunto Peppe Crucitti.

La tifoseria neroverde fiduciosa attende. Il “Lopresti” anche!

Sigfrido Parrello