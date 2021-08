Svolto a Bagnara Calabra il memorial "Tita Fedele-Vincenzo Vizzari"

foto - vizz fede >. E' quanto scrive sulla propria pagina social l'Olimpia Pallavolo Bagnara.

<<In questa edizione - continua - abbiamo, inoltre, deciso di istituire il premio Tita Fedele come miglior giocatrice del torneo, vinto da Patrizia Montanaro, ed il premio Vincenzo Vizzari come miglior giocatore del torneo, vinto da Andrea Lofaro. La società, poi, ha voluto consegnare alle famiglie Fedele e Vizzari una targa in ricordo della serata e, considerato l’importante traguardo raggiunto, anche una pergamena all’ufficiale di gara Stefano Adornato, che ha mosso i primi passi nella pallavolo all’interno della nostra società, promosso di recente al ruolo nazionale>>.

Un ringraziamento finale l'Associazione Olimpia Pallavolo, lo ha voluto indirizzare <<oltre che a tutti gli atleti che ogni anno partecipano con entusiasmo all’iniziativa, alle famiglie Fedele/Vizzari, sempre presenti e disponibili, all’assessore allo sport Dott.ssa Concetta Zoccali, intervenuta durante la premiazione ricordando con bellissime parole sia Tita che Vincenzo, e a Peppe Di Biasi per essere stato la nostra “voce” ed aver allietato la serata>>.