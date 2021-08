VILLA SAN GIOVANNI Presentata in conferenza stampa la 57^ Traversata dello Stretto

da sinistra Mimmo Pellegrino Carmelo Versace Alfredo Porcaro e Sandro RepaciGiornata di parole e marcia di avvicinamento entrata davvero nel vivo. L’edizione numero 57 della Traversata dello Stretto è stata presentata in mattinata alla piscina Il Corallo di Villa San Giovanni nell’ormai consueta conferenza stampa annuale. Un incontro per analizzare nel dettaglio le novità della gara e occupare l’attesa per domenica 8 agosto 2021, quando i nuotatori daranno vita ad un altro pezzo di storia di quella che ormai è conosciuta in tutta Italia, e non solo, come grande classica del nuoto di fondo.

La struttura Il Corallo ha così ospitato i principali protagonisti dell’organizzazione della gara, oltre alle realtà del territorio che hanno contribuito alla programmazione e realizzazione dell’evento Traversata, da considerarsi vero patrimonio per Villa San Giovanni e l’intera Città metropolitana di Reggio Calabria. Presenti, ovviamente, Mimmo Pellegrino e Bruno Pecora in rappresentanza dello staff organizzativo che loro stessi guidano con fierezza da anni.

Lato Istituzionale, hanno preso parte anche il consigliere della Città metropolitana Carmelo Versace, il quale ha annunciato che la Traversata diventerà la settima manifestazione istituzionalizzata dall’Ente; l’assessore del Comune di Villa San Giovanni Massimo Morgante e il sindaco di Campo Calabro e presidente dell’associazione Comuni dello Stretto Sandro Repaci. Quest’ultimo ha sottolineato come “la gara meriti una vicinanza e sostegno che non sono mai abbastanza.”

Interventi importanti anche lato nuoto e realtà vicine alla Traversata, come il presidente regionale Fin Alfredo Porcaro che ha sottolineato come la gara “sia sempre stata un’istituzione per la Fin. Ce l’abbiamo solo noi in Calabria una competizione del genere”. Sempre presente Nuccio Barillà di Legambiente e della CorriReggio, impegnato anche quest’anno a promuovere iniziative per la salvaguardia ambientale con una forte impronta ecologica. Un ulteriore significativo commento è arrivato dal pilota comandante Staiti in rappresentanza della Coorporazione Piloti dello Stretto, andando a fare un punto su come verrà gestito il traffico navale durante la gara. In particolare ci sarà la supervisione del personale del VTS dello Stretto con la collaborazione dei piloti dello Stretto, dove figura l’impegno del comandante Tassara dell’Ams (capitaneria di Me) e Livio Donato capo pilota della corporazione dei piloti dello Stretto.

Percorso e partecipanti – Soprattutto grazie alle parole di Bruno Pecora e Diego Santoro si è potuti entrare nel vivo della gara in termini di statistiche e nuotatori al via. L’edizione numero 57 della Traversata impegnerà 80 atleti, di cui 40 agonisti e altrettanti master. Il vincitore dell’anno scorso – Andrea Manzi dei Canottieri Napoli – proverà a difendere nuovamente il titolo. Lato locale, troviamo i seguenti 7 elementi tra Villa e Reggio:

Matteo Bolignano, agonista (Pianeta Sport RC);

Filippo Aragona, agonista (Pianeta Sport RC);

Rocco Ripepi, agonista (Pianeta Sport RC);

Rebecca Ribello, agonista (Pianeta Sport RC);

Rocco Galletta, agonista (Blu Team Nuoto RC);

Stefano Vincenzo Musolino, master (Blu Team Nuoto RC);

Simone Alfano, master (Blu Team Nuoto RC).

Proprio il tecnico Diego Santoro ha sottolineato che “sarà una gara di altissimo livello. Ci sono atleti con vittorie in ambito internazionale, anche se ci sono le Olimpiadi di Tokyo in concomitanza. Gregorio Paltrinieri, ad esempio, ha come obiettivo di voler partecipare alla Traversata nel giro di 1-2 anni.”

Passando in rassegna il percorso della gara, si partirà da Capo Peloro – Punta Faro (Sicilia) alle 10:30. L’arrivo previsto è alle 11:30/12:00 al Lungomare Cenide di Villa San Giovanni, direttamente al porticciolo turistico. La grande classica del nuoto di fondo si concluderà, poi, con la premiazione a partire dalle 13:00.