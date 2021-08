BAGNARA CALABRA Calcio, Giuseppe Ficarra confermato alla guida della Bagnarese

Giuseppe FicarraSiamo felici e orgogliosi di confermare il mister Giuseppe Ficarra come nostro allenatore per la stagione 2021/22.

Allenare la Bagnarese non è un impegno da poco. L’anno scorso il mister ha dimostrato grande vicinanza alla dirigenza assumendosi la responsabilità di allenare una squadra con una storia importante. Mister Ficarra s’è trovato inizialmente ad affrontare mille difficoltà: tutto sembrava difficile e s’è partiti anche in ritardo ma, prima dell’interruzione del campionato, la squadra stava iniziando ad ingranare.

Abbiamo ancora tutti in mente l’ultima strepitosa vittoria in casa per 4 a 0 contro la Vallata del Torbido. Con grande entusiasmo ripartiamo dall’allenatore che ormai è entrato a far parte della grande famiglia biancazzurra. Al Mister Ficarra va il nostro in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro!

La Dirigenza dell’A. C. D. Bagnarese