CALCIO Avvicinatevi alla Bagnarese: l'appello della Dirigenza

Bagnarese - Stagione sportiva 2021 - 2021Grazie alla passione per la gloriosa storia dei colori biancazzurri, abbiamo provveduto anche quest’anno ad iscrivere la Bagnarese al Campionato di Promozione. Siamo adesso impegnati ad allestire una squadra che possa ben figurare nella categoria perché riteniamo che la storia del calcio bagnarese debba continuare ad essere ben rappresentata sui campi calabresi.

Lo sport, com’è noto, ha un ruolo sociale importante: impegna e forma i giovani. Noi ce la stiamo mettendo tutta per non far scomparire il calcio a Bagnara. Lo potremo continuare a fare, però, solo con l’aiuto di tutti. Rivolgiamo, pertanto, un accorato invito ai nostri tifosi e a tutti coloro che vogliono far continuare il sogno biancazzurro ad avvicinarsi alla Dirigenza per collaborare, in ogni forma, alla riuscita del nostro progetto calcistico, perché garantire un futuro alla Bagnarese significa donare un futuro sportivo ai nostri giovani. E’ un appello rivolto a tutti, senza alcuna preclusione.

Forza Bagnarese!

La Dirigenza