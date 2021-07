CALCIO Bagnarese iscritta al campionato di Promozione

Tommaso Ramondino La Bagnarese anche per quest'anno è stata iscritta al campionato di Promozione. Ad annunciarlo il presidente Tommaso Ramondino. A breve i ragazzi cominceranno la preparazione, e la società comunicherà il nome dell'allenatore.

L'annuncio della ripartenza, nonostante le difficoltà affrontate in questi anni, chiama tutti alla responsabilità e alla collaborazione. Anche il vicepresidente Rosario Dominici nelle scorse settimane ha lanciato un appello: "Come società - ha dichiarato - siamo sempre alla ricerca di nuovi dirigenti che ci diano una mano. La stagione è lunga, serve gente nuova che ha a cuore le sorti della Bagnarese per cercare quanto meno di mantenere la categoria".

Negli ultimi anni molti si sono allontanati, e proprio per questo oggi più che mai, conclude Dominici "non bastano più questi quattro pazzi per garantire continuità e futuro a questa squadra. Certo, è chiaro che non molleremo e finchè potremo, almeno il titolo sportivo lo salveremo".

Red