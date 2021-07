CALCIO A 5 Trionfo della femminile, la maschile al 4° posto alle Piegiessiadi Calabria

1 1 body harmony pgsiadiÈ ancora tripudio per le ragazze di Martina Cacciola, che dopo la promozione in A2 con la Segato Melicucco Women centrano la vittoria nelle Pigiessiadi Calabria, un torneo prestigioso ed interregionale, a cui hanno partecipato anche squadre campane. Hanno ben figurato anche i ragazzi del padre, mister Raimondo Cacciola, che dopo un bel torneo hanno perso la finalina per il 3°-4° posto.

Queste le parole di Martina Cacciola: “Al di là dei risultati sportivi, su quelli possiamo lavorarci sempre per migliorarli, volevo dirvi che sono orgogliosa di voi, di quello che avete dimostrato dentro al campo e fuori. Avete accettato la sconfitta seppur immeritata, vi siete dannati per agguantare un pareggio all’ultimo respiro dimostrando attaccamento e voglia di non mollare mai. Sono certa che le soddisfazioni arriveranno quanto prima, non demorderete ma coltivate sempre quelle che sono le vostre passioni. Io sarò sempre a sostenervi.” Le ragazze, invece, hanno vinto il torneo dopo i calci di rigore contro l’Atletico Madrink. Dieci rigori perfetti ambo le parti, poi l’estremo difensore Laura Cimarosa respinge il primo rigore a oltranza, regalando il trionfo alle ragazze in rosa. “Vincere non è l’importante, ma l’unica cosa che conta. Scherzi a parte, un mister senza una squadra che ti sostiene, accetta le scelte, si allena con dedizione e impegno e ci crede sempre, fino alla fine, non va da nessuna parte. Quindi grazie ragazze perché mi rendete sempre più fiera e orgogliosa.”

Vincenzo Laurendi