Italia sul tetto d'Europa, Bagnara si tinge di tricolore

1 1 DSC 0142 Copia CopiaÈ stata una notte folle e piena di caroselli quella dell'11 luglio, data che diventerà indimenticabile perché si è realizzato un sogno lungo 53 anni: trionfare per la seconda volta agli Europei. Una "maledizione" spezzata da mister Mancini e dai suoi ragazzi, che hanno vinto ai rigori contro l'Inghilterra di Southgate. Gigio Donnarumma, col rigore parato a Saka, fa partire la festa che riscatta la sconfitta di 9 anni fa contro la Spagna. Una squadra bella e compatta, pragmatica ma che ha saputo ben giocare, e che probabilmente è stata la compagine che di più ha meritato l'alloro europeo.

Per le strade bagnaresi, tantissimi ragazzi colorati d'azzurro, con maglie della Nazionale di ogni epoca a sfogare la propria gioia e anche un po'di rabbia per le restrizioni causate dal covid, dimenticate per una notte.

Vincenzo Laurendi

Click to enlarge image 1 1 DSC_0142 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0125 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0126 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0127 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0128 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0129 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0130 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0131 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0132 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0133 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0135 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0136 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0137 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0138 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0139 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0140 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0141 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0143 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0144 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0145 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0147 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0148 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0149 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0150 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0151 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0152 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0153 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0154 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0155 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0156 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0157 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0158 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0159 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0161 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0162 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0163 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0164 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0165 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0166 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0167 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0168 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0169 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0170 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0171 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0172 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0173 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0174 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0175 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0176 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0177 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0178 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0179 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0180 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0181 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0182 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0183 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0184 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0185 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0186 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0187 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0188 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0189 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0190 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0191 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0192 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0193 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0194 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0195 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0196 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0197 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0198 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0199 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0200 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0201 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0202 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0203 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0204 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0205 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0206 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0207 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0208 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0209 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0210 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0211 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0212 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0213 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0214 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0215 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0216 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0217 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0218 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0219 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0220 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0221 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0222 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0223 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0224 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0225 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0226 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0227 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0228 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0229 Copia Copia.JPG