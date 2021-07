pigiessiadi Body Harmony Sporting Bagnara e FC Raimond in partenza alla volta di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio dove si svolgeranno le pigiessiadi, torneo organizzato dal PGS intitolato al Luigi Corio scomparso un anno fa.

Dall’ 8 all’ 11 Luglio le ragazze e i ragazzi di mister Martina Cacciola saranno impegnati in un girone all’italiana che li vedrà scontrarsi le prime con Atletico Madrink, ASD Pepea e Asd Futsal Salerno, i secondi contro Xenium Rosso, Orodonbosco e Nausica. Questa è la seconda partecipazione consecutiva per gli atleti bagnaresi. Un premio per un anno difficile con la speranza che la femminile possa ripetere quello che di bello ha fatto lo scorso anno conquistando il torneo, e la maschile ambire a vincerlo per la prima volta.

I dirigenti ci tengono a ringraziare tutti coloro che stanno sostenendo lo sforzo della società e in particolare Mimmo Soldano titolare della Star Bus.

Red