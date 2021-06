Campioni. Basket Bagnara vince il titolo regionale Under 18

bASK bAGN Campioni. Il verdetto arriva al termine di una gara giocata in pieno controllo, dove c'era da tenere la Mastria Catanzaro almeno a -8, dopo il 54-47 della gara d'andata. E per i ragazzi guidati in campo dai coach Rosario Pirrotta ed Armando Russo, il +7 che avrebbe comunque permesso l'overtime, diventa un limite invalicabile da imporre agli avversari.

Il "Palloncino" è gremito, il tifo assordante: già al primo periodo i ragazzi in biancazzurro mettono le cose in chiaro andando sul 20-10. Mastria si rifà sotto nel secondo periodo, 33-25, ma due triple in fila di Mollica e Rizzitano rispediscono a distanza i catanzaresi; si chiude il secondo quarto sul 39-27, +12 per i ragazzi di Alberto Messina, che ad inizio 3° periodo si spingono fino al +13. Mastria ci riprova, ma non supera il -8; si va all'ultimo periodo con un +12 da difendere. Il quarto periodo è un'altalena di emozioni, Mastria ci riprova, -8, -7, -8; imprecisi dalla lunetta, i catanzaresi spingono con Keita, Rotella e Mastria, ma le tre triple di Mollica, Chindamo e Barilà rispediscono gli avversari a -12. La gioia è incontenibile, gli ultimi 5 secondi di possesso diventano una passerella. Pubblico in visibilio, con i coach portati in trionfo. Una vittoria dal sapore particolare per coach Pirrotta, grande ex della partita; commenta così ai nostri microfoni coach Armando Russo.

Grande soddisfazione per i ragazzi Luca Caratozzolo, Davide Gioffré, Luca Gioffré, Alessandro Rizzitano, Domenico Velardo, Danilo Messina, Vincenzo Barilà, Andrea Chindamo, Marco Luppino, Vincenzo Lopresti, Manuel Consolo ed Andrea Mollica. E grande soddisfazione per il presidente Alberto Messina, che assieme ad Eva Rita Surace, Rocco Parrello, Gabriele Gramuglia, Salvatore Gioffré, Ersilia Lombardo, Erminia Pirrotta, Francesco Gioffré, Francesco Consolo, Gianni Pirrotta ed Enzo Gioffré, ha vissuto il sogno del Titolo Under 18 Regionale. Così ai nostri microfoni il dirigente Enzo Gioffré.