PALLAVOLO MASCHILE ASD Virtus Bagnara-Pallavolo Jonica 3-2 (25-16, 23-25, 25-18, 13-25, 15-11)

1 1 virtus bagnara-jonica 20062021Anche se c’è stato bisogno del tie break, finalmente la Virtus Bagnara “espugna” il palloncino, aggiungendo la vittoria casalinga a quella in trasferta, propria in terra jonica. Nel primo set i biancazzurri, ridotti ai minimi termini da infortuni e defezioni varie, partono fortissimo con un muro a testa per Caratozzolo e Marino, oltre all’ace di Gioffrè. Per gli jonici, solo la battuta vincente di A.Greco. i ragazzi di mister Greco provano a farsi sotto con Di Lonardo e Panetta, ma i padroni di casa rispondono, soprattutto a muro, con Marino e Caratozzolo (2 muri), oltre al punto di Santucci, siamo sul 17-11.

Ancora un muro per Cartozzolo e Marino, due punti di Santucci per il 24-12. Il sestetto in nero prova a resistere con un ace di Garreffa, ma Marino, di prepotenza, chiude il set. Nel secondo meglio gli jonici col muro di Di Lonardo che porta all’1-3. Poi, a parte alcune eccezioni, si va praticamente sul punto a punto, fino al 17 pari: Garreffa, Panetta e Di lonardo colpiscono da una parte, Marino (due attacchi e due muri), Furci (due attacchi), Di Biasi (ace) e Caratozzolo (muro) dall’altra. La partita sembra sorridere ai biancazzurri, che si portano in vantaggio sul 23-21, pronti a chiudere il set dopo i punti di Gioffrè e Furci, ma c’è l’inaspettata rimonta jonica con due aces di Paggetta e il punto di Panetta. Ancora un ace del numero 35 della Pallavolo Jonica chiude il set, portando il risultato in parità. Il terzo parziale comincia bene per i bagnaresi: muro per Di Biasi e punto di Caratozzolo, dall’altra parte due punti di Panetta e uno di Paggetta: 8-5. Solo Furci per i padroni di casa, gli ospiti giungono al 9 pari grazie a Panetta. Tre punti di Santucci, ace e punto di Caratozzolo, ace di Furci, attacco di Marino: 22-11. Dopo un errore in battuta, Gioffrè colpisce per il 24-12. Scatto d’orgoglio degli jonici che con Di Lonardo arrivano fino al 24-18, ma un errore in battuta condanna il sestetto allenato da mister Greco. Il quarto set parte malissimo e finisce peggio: i ragazzi di Parisio praticamente mai in partita, sotto i colpi di Panetta e Paggetta, portano al tie-break. Dopo un dovutissimo rimbrotto da parte di mister Parisio, il sestetto bagnarese entra i campo meglio, e chiude la prima parte del set sull’8-2 grazie a Furci, Gioffrè,Santucci e Caratozzolo, dall’altra parte solo Garreffa. Gli jonici si riprendono con Di Lonardo e l’ace di Scutaru, ma Furci e Marino conducono al 14-10. Errore bagnarese in attacco, ma anche gli jonici sbagliano la battuta per la vittoria biancazzurra.

ASD Virtus Bagnara: Caratozzolo, Di Biasi, Furci, Gioffrè, Marino, Santucci. All: A. Parisio

Pallavolo Jonica: Panetta, Baggetta, A. Greco, M. Greco, Di Lonardo, Garreffa, Scutaru, Trichilo, Capogreco. All: G. Greco

Arbitro: Giordano da Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi