PALLAVOLO MASCHILE Virtus Bagnara-Tigano Luck Volley Rc 1-3 (23-25, 25-22, 19-25, 18-25)

1 1 virtus tegano 23052021Nuova sconfitta di coppa per i ragazzi allenati da mister Antonio Parisio, che però ha dato nuove indicazioni su cui lavorare e lascia ben sperare. Il primo parziale si apre col 5-3 biancazzurro a firma di Lo Bianco, che va due volte a segno, mentre dall’altra parte ci sono i punti di Apa e Labate. Un attacco di Marino porta al 12-10, per i reggini due punti per Labate (due attacchi) e Barbaro (muro e punto). I bagnaresi vanno avanti fino al 19-15, firmato da un muro e un punto di Di Biasi e uno di Molinaro, per gli ospiti ace di Casoria e punto di Apa. Si infortuna Gioè alla caviglia durante un muro, e i bagnaresi staccano la spina.

Sono infatti i ragazzi di mister Marcianò a rimontare ed andare in vantaggio sul 23-24, grazie a due punti e due battute vincenti di Apa, mentre per i biancazzurri ci sono i punti di Gioffrè e Zagari. Un errore in attacco chiuderà il primo set appannaggio degli ospiti. Nel secondo set si parte dal 6-2 per il sestetto di Parisio: Marino va due volte a segno (muro e punto) e Lo Bianco attacca in modo vincente, per gli ospiti solo Casoria. Muro e punto di Molinaro, 11-5. Tre volte Orsino, uno Apa e uno Labate per i reggini, ma i padroni di casa rispondono con Molinaro, Gioffrè e Marino dalla linea di battuta: 17-12. Colpiscono due volte Apa, una volta Orsino e due aces per Casoria, per i bagnaresi punti di Marino, Santucci, Lo Bianco e Velardo per il 24-22. Errore in attacco reggino e la Virtus pareggia il computo dei set. Nel terzo parziale, ancora partenza sprint biancazzurra, grazie ai punti di Lo Bianco e il muro di Santucci. Solo Molinaro in seguito, mentre i reggini vanno a segno con Apa (tre attacchi), Casoria (due attacchi), Barbaro (ace) e Labate per il 13 pari. Tantissimi errori in seguito, per i biancazzurri due punti di Lo Bianco, per gli ospiti ace di Barbaro, oltre ai punti di Orsino e Casoria, valevoli il 19-24. Errore difensivo dei padroni di casa, si va sull’1-2 riguardo i set. Quarto parziale sempre con buona partenza: Molinaro prima e Lo Bianco poi fanno i punti che valgono il 4-2 iniziale. Rimonta reggina con ace e punto di Casoria, oltre al punto di Labate, per i bagnaresi ace di Gioffrè, punto di Lo Bianco e Marino, siamo sul 10-12. Lo Bianco e Gioffrè provano a riportare sotto i biancazzurri, ma i reggini rispondono con Apa due volte, siamo sul 15-17. E qui, il crollo. Due punti per Casoria, ace di Cuce e punto di Orsino per il 16-24. Marino illude per la rimonta, ma un errore in attacco chiude definitivamente la contesa e consegna la vittoria alla Luck. Da guardare in particolare l’atteggiamento mentale, i ragazzi devono riuscire a reggere la pressione e andare oltre i propri errori senza lasciarsi demotivare, e lottare fino all’ultimo. E visto il carattere di mister Parisio, non sarà difficile ovviare a tale aspetto.

ASD Virtus Bagnara: Di Biasi, Marino, Guglielmo, Lo Bianco, Molinaro, Velardi, Gioffrè, Zagari, Santucci. All: A. Parisio

Tigano Luck Volley Rc: Casoria, Cuce, Barbaro, Grasso, Orsino, Apa, Labate, Gioè, Barreca, Morbegno. All: G. Marcianó

Arbitro: Corda di Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi

