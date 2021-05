Esordio casalingo con una bella vittoria per "Bagnara Basket"

Bagnara Basket - Foto

Esordio casalingo assoluto per il "Bagnara Basket" con il primo caldo di stagione che sommato alla tensione per la prima, fa scaturire un primo quarto pieno di errori ma che comunque mette subito in chiaro quello che sarà il leitmotiv dell'intera partita. Padroni di casa che scappano e corrono in contropiede, volenterosi ospiti che le provano tutte per impensierire i bagnaresi che aumentano il vantaggio in maniera continua con una buona rotazione di tutti gli effettivi.

Sorrisi a fine partita per quella che deve essere nuova linfa per il territorio ed il movimento partendo da un gruppo che dimostra attaccamento e tanta voglia di impegnarsi. Romanò su tutti per i gioiesi, in evidenza l'intero gruppo per i padroni di casa.