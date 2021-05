Basket, primi punti in trasferta per Bagnara

Y.M.C.A.: Graneri, Fragomeni, Pedullà, Macrì (k) 6, Baggetta 3, Procopio 4, Lombardo, Racco 14, Calautti 2, Giordano, Lacopo 7, Albanese 7. Coach Costa, Ass. Coach Sgrò. Bagnara Basket: Barilà 9, Mollica (k) 15, Luppino 14, Messina 8, Consolo 5, Lopresti 5, Gioffrè D., Gioffrè L. 6, Rizzitano 12, Chindamo 22, Velardo 6. Coach Russo, Ass. Coach Pirrotta

Prima partita dopo quattordici mesi dall'ultima, campo all'aperto sullo splendido sfondo di una Siderno già in versione estiva. Tanta emozione per tutti gli addetti ai lavori, poi si inizia e gli ospiti chiudono la contesa nei primi due quarti contro i volenterosi e caparbi padroni di casa. Sugli scudi Chindamo e Mollica, ma con ampie rotazioni per tutti gli effettivi, ognuno dei quali ha dato il proprio contributo; Racco e Lacopo per l'Y.M.C.A.