PALLAVOLO MASCHILE Doppia sconfitta per la Virtus Bagnara Under 17

1 1 04052021 virtus luckTroppo forte la Tigano Luck Rc per i ragazzi di mister Parisio, che nel doppio confronto andata/ritorno non riescono a vincere nemmeno un set. Nel primo match si parte sul 4-6 per gli ospiti grazie alla battuta vincente di Casoria, il muro di Apa e l’attacco di Gioè, per i bagnaresi muro di Caratozzolo. Muro e punto di Marino, ma i reggini prendono il largo con due punti di Apa e uno di Casoria, arrivando sul 9-20. L’attacco di Labate chiude il primo set. Nel secondo parziale, dopo una partenza praticamente punto a punto, i reggini si portano sul 7-23.

Per i bagnaresi punto di Marino, per i ragazzi di mister De Marco vanno a segno Orsino (muro), Apa (tre punti e due aces), Casoria, Labate e Gioè (due punti a testa). Un errore in attacco chiude anche il secondo set. Nel terzo, punti per Marino e Apa per il 4-7. I padroni di casa provano a reagire con muro e punto di Marino, due punti di Lo Cascio e uno di Caratozzolo, ma la Luck non sta a guardare e macina gioco con due punti di Casoria, uno di Apa e uno di Orsino: 15-24. Casoria colpisce dalla linea di battuta per la vittoria del primo match.

Nel secondo match la musica non cambia, con la Luck che già si porta sul 5-10 coi punti di Apa e Barbaro, oltre a Orsino con un doppio ace. Per i biancazzurri due punti di Lo Cascio e uno di Caratozzolo. Ace di Barbaro, muro di Gioè e punto di Casoria per il 7-17, interrotti da Marino. Poi, Apa va a segno due volte, Casoria effettua un attacco vincente per il 10-24. Un errore in ricezione consegna il set ai reggini. Il secondo set, proprio come nel primo match, è dominio reggino con ace di Casoria e Orsino, due punti di Labate e due di Gioè. Per i bagnaresi a segno Lo Cascio e Caratozzolo (tre punti), si giunge al 10-24. Punto di Marino, ma anche Labate va a segno per lo 0-2 per il computo dei set. Nel terzo, 4-8 iniziale con ace e punto di Orsino, ace di Apa e due punti di Labate, solo il muro di Caratozzolo per i bagnaresi. I biancazzurri provano a resistere con il muro di Marino e il punto di Caratozzolo, ma i reggini colpiscono con Gioè, Apa e Casoria per il 9-17. Gioè per i reggini, Lo Cascio, Caratozzolo e Marino per i biancazzurri: 16-24. Apa chiude definitivamente la contesa, o meglio, le contese. Ancora c’è molto su cui lavorare a livello di concentrazione, ma c’è tanta voglia di fare e buone basi per il futuro.

ASD Virtus Bagnara: Caia, Canfora, Caratozzolo, Fiorillo, Guglielmo, Lo Cascio, Marino. All: A. Parisio

Luck Volley Rc: Casoria, Cuce, Barbaro, Grasso, Orsino, Apa, Labate, Gioè, Barreca. All: G. De Marco

Vincenzo Laurendi

