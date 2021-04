PALLAVOLO Una vittoria e una sconfitta per la neonata Virtus Bagnara

1 1 29042021 virtus palmi Comincia in modo dolceamaro il campionato dell’esordiente Virtus Bagnara. I ragazzi dell’Under 19 hanno infatti perso 3-1 contro la Tigano Luck di Reggio Calabria, coi parziali di 25-3, 25-19, 25-14, contro una squadra “già fatta,” con automatismi ben oliati e molta esperienza. Vittoria, invece, per l’Under 17, che vincono 2-1 (nell’Under 17 si giocano solo 3 set) contro i pari età di Palmi. Inizio difficile per i ragazzi di Parisio, che subiscono 4 aces da parte di Pirrottina F.P. e l’attacco vincente di Mace S., mentre per i bagnaresi c’è solo l’attacco di Caratozzolo che vale il 2-6. Tantissimi errori da una parte e dall’altra, i punti di Marino a muro e Caratozzolo da una parte e di Saffioti dall’altra conducono all’11-15.

Lento recupero per i bagnaresi, che dopo aver subito i tre punti di Saffioti, reagiscono con tre punti di Marino, ace e punto di Lo Cascio, e i punti di Guglielmo e Caratozzolo per il 22 pari. Poi, i biancazzurri cedono sul 23-25. Meglio nel secondo set, dove i ragazzi allenati da mister Parisio vanno sul 5-2 grazie all’ace di Caratozzolo e il muro di Marino. Per i pallavolisti di mister Palmisano il punto di Cannella. I neroverdi provano a tornare sotto con due aces di Crea, ma i padroni di casa rispondono con una battuta vincente di Marino e un punto di Lo Cascio per il 14-7, massimo vantaggio. I ragazzi di Palmisano hanno il merito di non uscire mai dalla partita e si avvicinano con due aces di Pirrottina F.P., due di Crea, uno di Cannella e gli attacchi vincenti dello stesso Cannella e di Mace S. I bagnaresi non stanno a guardare e proseguono con un punto dalla linea di battuta da parte di Caratozzolo e due schiacciate di Marino per il 24-21. Il muro di Caratozzolo regala il pareggio alla Virtus. Terzo set in cui i biancazzurri partono fortissimo grazie a Gugliemo (punto e ace) e Caratozzolo (muro) per il 4-0 iniziale. Continuano a macinare gioco con Lo Cascio e Caratozzolo (due muri e due punti), oltre al muro e punto di Marino, mentre per i palmesi vanno a segno Crea e Saffioti. Quando la partita sembra immettersi sui binari giusti per la Virtus, c’è un improvviso calo di concentrazione: tre volte a segno Saffioti, una crea e un ace di Gaudioso, mentre i bagnaresi fanno punti con Marino e Caratozzolo (muro e punto) e si arriva al 24-23, col serio rischio dei vantaggi. Invece, il numero 12 bagnarese, di prepotenza, va a segno sottorete e chiude il match appannaggio della Virtus Bagnara, che esordisce al Palloncino con vittoria. Buona prestazione del sestetto di Parisio, contando che Fiorillo e Caia fossero alla prima partita, e Guglielmo adattato a palleggiatore, e non hanno sfigurato. Le prospettive sono buone, sperando di recuperare qualche elemento e reintegrarlo in rosa.

ASD Virtus Bagnara: Caia, Canfora, Caratozzolo, Di Biasi, Fiorillo, Guglielmo, Lo Cascio, Marino. All. : A. Parisio

ASD Pallavolo Palmi: Cannella, Crea, Gaudioso, Mace A., Mace S., Pirrottina F., Pirrottina F. P., Saffioti. All.: G. Palmisano.