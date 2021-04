Bagnara Basket, riparte il campionato: ufficilizzato lo staff tecnico

"Finalmente ci siamo! Il 7 maggio, esordio in campionato U18, ricomincia l'avventura del Basket Bagnarese,. Dopo tanti anni di sacrifici i nostri ragazzi potranno giocare in campo casalingo. Domenica 16 maggio 2021 alle 18:00 disputeremo al Palloncino la prima di campionato casalinga che vedrà avversaria la compagine di Gioia Tauro Basket Alan.

Cogliamo l'occasione per ufficializzare lo Staff, dopo una pausa di un anno siamo soddisfatti di riavere tra di noi come Capo Allenatore "COACH", ARMANDO RUSSO, sul quale è riposta tutta la nostra fiducia, e come assistente, in rientro dall'esperienza positiva di Catanzaro, il nostro ROSARIO PIRROTTA, sul quale confidiamo il futuro del Basket Bagnarese. Ad entrambi il nostro ringraziamento per l'impegno profuso in questo difficile periodo di pandemia. A tutti i componenti della Squadra, Staff e Atleti, un augurio di buon inizio".