BAGNARA CALABRA Ciclismo, Antonio Davì vince il II° Trofeo "E' Pumarej"

E' Antonio Davì a vincere il II° Trofeo "E' Pumarej" che si è svolto domenica scorsa nella cittadina della Costa Viola. La gara ciclistica, valevole per la prima prova del Campionato Regionale, e come gara di qualificazione per il Campionato nazionale Uisp, ha visto la partecipazione di una settantina di corridori.