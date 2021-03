Vertenze a gogo! La Palmese continua a non pagare i calciatori

Il portiere Loris Cannizzaro Euro 680,00, Simone Santamaria Euro 750,00, Christian Tiboni Euro 3.750,00 e Christian Tassi Euro 2.600,00. Sono soltanto gli ultimi di una lunghissima e triste lista che sembra non finire mai di ex calciatori della Palmese le cui vertenze dovranno essere saldate dalla società neroverde.

Lo riporta il comunicato ufficiale n.208/1 del 10 Febbraio 2021, pubblicato in Roma il 26 Febbraio 2021, in cui la Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti condanna per l’ennesima volta la ultracentenaria U.S. Palmese 1912. Vertenze vinte dagli atleti tesserati derivanti dall’80 per cento della retribuzione pattuita nell’accordo economico a titolo di indennità stabilita che si riferiscono alla stagione agonistica 2019/2020, in Serie D.Ecco il link ufficiale dove si possono leggere le vertenze: