AIAC CALABRIA - Mommo Mesiti nuovo Presidente regionale

mommo-mesiti-aiac-calabria-2E' Mommo Mesiti a vincere la sfida con Alessandro Vinci nella corsa per la presidenza dell'AIAC calabrese: nove i voti a favore di Mesiti, sei per Vinci mentre due sono stati gli astenuti, per un totale di 17 votanti.

Oltre alla carica di Presidente è stata nominata Eleonora Teresa Iozzo Revisore dei conti, mentre i delegati regionali all'assemblea Nazionale , saranno Michele Cosenza, Antonio Manno, Luigi Villaverde e Gianluca Ambrogio. (sr)