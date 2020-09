BAGNARA CALABRA Calcio, Pino Ficarra nuovo allenatore della Bagnarese

Pino Ficarra Prima uscita in panchina oggi per il nuovo mister: Pino "Pici" Ficarra che ha già completato la prima settimana alla guida tecnica dei Biancazzurri, e si appresta adesso a esordire nel primo turno di campionato del Girone B di Promozione. Allenatore di grande esperienza, "Pici" Ficarra ha guidato Gioiese (da cui proviene e che si troverà ad affrontare proprio domani), Real Gioia, Ideal Gioia, Serrese, Gerenzanese, Nuova Gioiese.

"Una squadra che ha già dei punti di forza - commenta Ficarra alla vigilia dell'esordio stagionale in campionato - chiaramente l'organico è ancora da completare, la Bagnarese è un cantiere aperto. Ci stiamo già muovendo sul mercato, due-tre elementi li abbiamo già presi, altri quattro-cinque dovrebbero arrivare in settimana. Nell'arco di due, tre settimane al massimo avremo una Bagnarese competitiva". La prospettiva, per la nuova stagione, è quella di "fare un campionato dignitoso, come la Bagnarese merita; una salvezza tranquilla". "Le motivazioni personali sono tante, vengo ad allenare in una piazza che ha fatto la storia del calcio dilettantistico; squadra di blasone e tradizione, sono onorato di poter allenare la Bagnarese", ha concluso il mister.