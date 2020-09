VILLA SAN GIOVANNI Stadio Santoro, Donato Postorino (ASD Villese): "quadro che emerge è veramente desolante"

Donato Postorino Settembre solitamente corrisponde con l’inizio delle attività scolastiche, quindi anche con quelle delle scuole calcio giovanili, attività importanti che consentono a bambini e ragazzi di avvicinarsi al mondo dello sport, di imparare non solo le discipline sportive ma anche la socializzazione, il rispetto delle regole, dei propri compagni e degli istruttori.

Quest’anno però sarà un anno strano a Villa San Giovanni, dopo decine di anni la scuola calcio della Villese, squadra della città, non partirà con la propria attività, così come annunciato qualche mese fa dal presidente Postorino, il tutto a causa dell’inutilizzabilità dello stadio Santoro, casa della Villese e dei villesi. Ed è proprio il presidente che ci tiene a manifestare il proprio sdegno per una situazione vergognosa. “Purtroppo dopo anni di convivenza con condizioni precarie della struttura e nonostante i numerosi appelli da parte di società sportive, famiglie e ragazzi, oggi lo stadio è completamente allo sbando, nulla è stato fatto dalle istituzioni cittadine al fine di rendere agibile l’impianto, nessun atto concreto è stato posto in essere al fine di rendere fruibile il campo da gioco, volutamente ci si è rifiutati di partecipare a qualsivoglia bando statale o regionale al fine di recepire i fondi necessari alla ristrutturazione. Il quadro che emerge è veramente desolante, una struttura abbandonata a se stessa, dove crescono solo le erbacce, fatto che sta costringendo decine di famiglie a spostarsi fuori città per garantire ai propri figli di proseguire con l’attività calcistica, una situazione vergognosa per una città ed una società storica come la Villese. Da Presidente e da cittadino di Villa non posso che essere deluso ed amareggiato per quanto i nostri figli stanno vivendo, ma anche per il silenzio e l’indifferenza che aleggia intorno ad una problematica che dovrebbe avere sicuramente un attenzione diversa da parte della società civile, delle istituzioni e del mondo delle associazioni. Sabato parteciperemo all’assemblea cittadina che si terrà in piazza Valsesia per salvare il Poliambulatorio, perche’ crediamo fortemente che solo attraverso l’unità di intenti e con la partecipazione si possano ottenere risultati importanti a tutela della comunità e del bene comune. La mia personale speranza è quella che prima o poi si risveglino le coscienze di una città ormai rassegnata e incapace di indignarsi di fronte al disastro con cui si convive in tutta la città, perche’ fino a quando l’indifferenza la farà da padrona i problemi non faranno altro che moltiplicarsi.

Donato Postorino Presidente ASD Villese.