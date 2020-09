Calcio, la Bagnarese riparte da una triade commissariale. Pino Ficarra allenatore

Carbone-Ramondino-Zoccali-Pirrotta-Romeo BAGNARA CALABRA - Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, presso la Sala delle Adunanze di Palazzo San Nicola (sede del Comune), l’Assemblea dei Soci dell’Asd Bagnarese al fine di definire l’organigramma societario per la stagione 2020/2021. A seguito di ampia discussione, alla presenza, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, dell’assessore allo sport Concetta Zoccali, del vicesindaco Mario Romeo e dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Oliverio, si è pervenuti all’individuazione del vertice societario e della dirigenza: per la presidenza è stata nominata una triade di commissari, composta da Giovanni Carbone, Pasquale Pirrotta e Aurelio Romeo.

I commissari si avvarranno della collaborazione dei soci dirigenti Diego Ciccone, Giovanni Denaro, Rosario Dominici, Giuseppe Pietropaolo, Tommaso Ramondino (Presidente Onorario), Pietro Savoia, Domenico Vizzari, Rosario Zagari. Revisori dei conti, Vincenzo Caratozzolo e Giuseppe Romeo. Al termine dell’assemblea, la triade commissariale e la dirigenza si è riunita per definire le linee guida dell’ambito tecnico, in vista dell’inizio del Campionato di Promozione Girone B, con la scelta, in primis, degli allenatori di prima squadra e Under 18. Per quanto riguarda la prima squadra, trattative ormai in dirittura d’arrivo con il tecnico Pino Ficarra.

Gianmarco Iaria