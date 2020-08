CALCIO Bagnarese iscritta al campionato di Promozione, Ramondino: "serve l'aiuto di tutti"

Tommaso Ramondino Nella mia qualità di Commissario Straordinario dell'A.C.D. Bagnarese, nominato dal Comune per cercare di risolvere il problema dell'iscrizione della squadra al campionato di Promozione 2020-2021, comunico alla cittadinanza di Bagnara che sono riuscito nell'intento. La Bagnarese è stata iscritta e quindi parteciperà regolarmente al campionato.

Il Comune purtroppo per legge non ha potuto dare nessun contributo, perciò mi corre l'obbligo di ringraziare gli amici che un questa prima fase mi hanno aiutato mettendo mano alle proprie tasche. E ve li elenco: Gregorio Frosina, Mario Romeo, Francesco Oliverio, Tommaso Ramondino, Pasquale Pirrotta, Rosario Dominici, Vincenzo Minutolo, Cesare Tripodi, Francesco Savastano, Piero Zoccali, Domenico Pitasi, Circolo Unione e Lions Club Torre Ruggero, che inoltre rimarrà vicino alla costituenda dirigenza.

A questo punto di dovrà creare una dirigenza che, attraverso la creazione di una commissione, avvicinerà i cittadini a cui chiederà iun piccolo contributo per poter fronteggiare le spese che occorreranno per sostenere un campionato in maniera dignitosa. Ricordo e concludo che il calcio è essenziale per una crescita sana dei giovani. Il loro impegno in questo sport li allontana da qualsiasi pericolo di cattivi compagni e di incontri sgradevoli e pericolosi.

Tommaso Ramondino - Commissario Straordinario Bagnarese.