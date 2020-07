CALCIO La Bagnarese rischia l'esclusione da tutti i campionati: l'appello del Presidente Onorario Tommaso Ramondino

Tommaso Ramondino BAGNARA CALABRA - Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Bagnara Calabra e Amministrazione tutta. Sono il Cav. Dr. Tommaso Ramondino, Presidente Onorario dell'Associazione Calcistica Bagnarese da oltre dieci anni. Questo titolo mi è stato conferito non per le mie simpatie sportive bensì per i miei tantissimi anni di Presidente del Sodalizio e per tutti i soldi spesi per sistemare le quasi sempre vuote casse della Bagnarese. Il tutto dimostrabile dai tanti appunti che conservo in archivio come ricordi.

Da Presidente Onorario mi rivolgo a voi, che avete la responsabilità della conduzione amministrativa della nostra Bagnarese, con un accorato appello affinchè vi interessiate dei problemi della nostra squadra, problemi gravi che se non si provvede subito alla loro soluzione Bagnara, dopo quasi 100 anni, verrà cancellata da tutti i campionati di calcio a qualsiasi livello. Il calcio in Italia e in tutto il mondo rappresenta una delle attività più importanti che un'Amministrazione che si rispetti dovrebbe tenere da conto in ogni compilazione di programma di lavoro, nell'espletamento del proprio mandato, e riservare una voce nel bilancio comunale.

Il calcio, a livello sociale, è una valvola di sicurezza per una crescita sana e culturale delle giovani generazioni. Impegnare i ragazzi nel calcio vuol dire allontanarli dalle false lusinghe create da situazioni che rovinano il loro futuro. Il calcio impegna il fisico e la mente dei giovani che, oltre a studiare, impiegano il loro tempo nei campi di gioco e nelle palestre, allontanandosi da vizi che sono sempre dietro l'angolo. E poi non dimentichiamo che Bagnara ha dato e da al calcio fior di giocatori perchè il calcio è nel DNA dei nostri giovani.

L'iscrizione al campionato scade alla fine del mese. Quest'anno la tassa si paga in quattro rate e la prima è di 1.300,00 euro circa. Voglio ricordare che la Bagnarese è di proprietà del Comune, ed esso ha il compito della iscrizione. Negli ultimi anni il Comune ha sempre tovato gruppi di sportivi che si sono organizzati per fare collette tra i cittadini e togliergli l'incombenza di doversene occupare. Quest'anno purtroppo, questo gruppo non si è creato a causa della pandemia. L'anno scorso la morte del giovane calciatore Samuel Catalano, che mi è venuto in sogno spronandomi ad interessarmi per l'iscrizione al Campionato della Bagnarese, ha creato in me un tale senso di responsabilità che mi ha dato l'energia per creare un comitato che nel ricordo di Samuel, prematuramente scomparso, è riuscito a rasccogliere i fondi per l'iscrizione al campionato.

Il passo successivo è stata la costituzione della società che ha partecipato lodevolmente al campionato fino alla sospensione. So che l'Amministrazione è impegnata in tante problematiche di grande gravità ma chiedo un piccolo sforzo che consiste nel pagamento della prima rata e, successivamente, convocare un'assemblea pubblica per porre le basi per la nascita di una nuova società.