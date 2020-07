Calcio, Serie D: la Palmese non presenta domanda di ripescaggio

Logo Palmese

PALMI (RC) - Sono scaduti i termini per presentare domanda di ripescaggio al prossimo campionato nazionale di Serie D al via il prossimo 27 Settembre. In totale sono 31 i club ad aver presentato istanza, di cui 19 retrocessi la scorsa stagione a tavolino dopo la decisione del Consiglio Federale. Di Eccellenza classificate al secondo posto sono soltanto 9.