CALCIO Reggina, è Serie B

Reggina è serie BE' stato il presidente Luca Gallo ad annunciare, prima che venisse ratificato dalla Lega. La Reggina è in Serie B:

"Volevo essere io il primo a dare questa notizia ai tifosi della Reggina, alla città di Reggio Calabria. Come avevo predetto la Reggina il prossimo anno giocherà di sabato. La stagione 20/21 la giocherà in Serie B. La Reggina ha vinto il campionato di Serie C girone C. Questo dovevo, per questo sono felicissimo di comunicarlo. Chiudo dicendo: FORZA REGGINA, SEMPRE!"