CALCIO La Palmese retrocede in Eccellenza

PALMI (RC) - Queste le decisioni del Consiglio Federale della FIGC riunitosi , lunedi 8 Giugno 2020: salgono in C le nove capolista di D: per 36 Club è Eccellenza. Quindi, per quanto concerne la Serie D, confermata dal Consiglio Federale la proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti: vengono promosse in Serie C, Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo. Le ultime quattro di ciascuno dei nove Gironi di Quarta Serie retrocedono e da , 36 Società di D tra le quali la Uesse Palmese 1912, sono ufficialmente in Eccellenza.