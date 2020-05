Domenica 10 maggio undicesima edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta

giornata nazionale bicicletta



Si terrà domenica, 10 maggio, l’undicesima edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta, appuntamento patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e del Territorio per sensibilizzare sull’utilizzo della bicicletta come mezzo sostenibile e sicuro per gli spostamenti; la fase 2 dell’emergenza virus Covid-19 evidenzia infatti come la bici sia il mezzo di trasporto più adatto da incentivare. Nel Decreto di Maggio sono previsti incentivi per la mobilità dolce al fine di evitare di congestionare il traffico nei centri urbani: in programma dal Ministero dell’Ambiente lo stanziamento di 125 milioni di euro come bonus per l’acquisto di biciclette, sussidio studiato in collaborazione col Ministero dei Trasporti che prevede fino a 500 euro di finanziamento per l’acquisto di bici, bici elettriche e monopattini.



“La Giornata Nazionale della Bicicletta è una grande occasione per sottolineare l’importanza dell’utilizzo della bici che permette di muoversi in sicurezza mantenendo le distanze – commenta Enrico Della Torre, Direttore Generale Vivi Appennino – ma al tempo stesso è anche motivo per tenere alta l’attenzione sul sistema nazionale di Ciclo-Vie, a partire da quella dell’Appennino che collega il Paese da Nord a Sud. La Fase 2 dell’emergenza sta infatti portando ad un incremento della uscite all’aperto nelle aree appenniniche e verso le seconde case – sottolinea Della Torre – è un’opportunità per riscoprire zone protette ricche di storia e natura ai più sconosciute”.



Per ogni uscita è necessario essere muniti del modello di auto-dichiarazione per gli spostamenti, aggiornato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. E’ attesa poi per il 3 giugno la Giornata Mondiale della Bicicletta, istituita dall’ONU.