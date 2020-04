Nasce il progetto "Body & Diet", approccio integrato tra alimentazione e allenamento personalizzato

Body Diet Dalla collaborazione tra il Dott. Carmine Sofio Biologo Nutrizionista e il Dott. Domenico Caratozzolo massoterapista, esperto in terapia posturale e dottore in scienze motorie e sportive, nasce il progetto Body & Diet, un approccio integrato tra alimentazione cucita su misura e allenamento personalizzato e funzionale al raggiungimento degli obiettivi e alla cura del corpo a 360 gradi.

Si tratta di un progetto di lavoro e di divulgazione scientifica tra due professionisti della salute volto a illustrare quali sono le basi teoriche e le applicazioni pratiche al conseguimento più efficiente dei risultati in campo clinico, dimagrante e sportivo, perché una sana e corretta alimentazione non può prescindere da un adeguato allenamento e viceversa. L'idea è quella di occuparsi non solo di terapia dietetica e atletica personalizzata per chi fosse interessato ad un approccio integrato, ma tramite post, video dirette si sviscereranno tematiche di fisiopatologia spiegando il trattamento sia dal punto di vista dietetico che atletico.

I due ideatori del progetto credono fermamente, come evidenziato dalla scelta del logo, che la simbiosi tra dieta e corpo, inteso come allenamento e nono solo, sia fondamentale, al raggiungimento o quasi del concetto di wellness. La pagina è rivolta a tutti gli amanti della buona salute e a tutti coloro interessati ad avere delucidazioni sui vari argomenti trattati in modo da fare chiarezza su tanti aspetti su cui spesso si fa molta confusione. Si sente la necessità di educare e informare bene la gente su due ambiti, alimentazione e attività fisica, spesso fraintesi o sottovalutati con ripercussioni non di poco conto sulla salute. "Pertanto - affermano Carmine e Domenico - vi vogliamo tutti partecipi e interattivi, noi metteremo tutto l'impegno e tutta la nostra conoscenza per spiegarvi in linee generali e per chi volesse anche in maniera dettagliata, come approcciare in modo integrato ad un vero percorso salutare volto alla cura del corpo in toto. C'è tutto un mondo da esplorare in quanto il pianeta alimentare/sportivo è vasto e pieno di strade e la nostra proposta è quella di indicarvi la strada che riteniamo piu corretta e adeguata al conseguimento del benessere psicofisico".

