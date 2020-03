Calcio, Serie D: Nola-Palmese non si gioca. Rinviate le gare dell’8 Marzo di tutti i Gironi

Logo Palmese PALMI (RC) - Dopo gli annunci nei giorni scorsi sullo stop ai Gironi B, C, D e F, adesso tutti i Gironi della Serie D per la 27ª giornata prevista per domenica 8 Marzo 2020 è stata rinviata interamente a data da destinarsi. La decisione del Dipartimento Interregionale, che ha disposto anche l’annullamento dei recuperi programmati dall’11 Marzo all’1 Aprile (un nuovo calendario sarà comunicato la prossima settimana), segue le indicazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo in merito al contenimento della diffusione del coronavirus.

Nello specifico si è considerato che, vista l’imminenza delle gare, le associazioni e le società sportive non avessero il tempo tecnico necessario per effettuare i controlli ai propri tesserati così come richiesto dall’art 1 lettera C del DPCM. Di seguito il comunicato integrale:



SERIE D RINVIO GARE DELL’8.3.2020 DEI GIRONI A – E – G – H – I

Il Dipartimento Interregionale, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020 e considerato che all’art 1 lettera C è previsto espressamente che le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; considerato che l’espletamento di tali controlli, posti a carico delle associazioni e società sportive, necessita di tempi tecnici particolari; vista l’imminenza delle gare programmate;

DISPONE il rinvio di tutte le gare in programma domenica 8 Marzo 2020 relative ai Gironi A – E – G – H – I a data da destinarsi.

DELIBERA l’annullamento di tutti i recuperi programmati con Comunicato Ufficiale n.106 del 3/3/2020 dall’11/3/2020 al 1°/4/2020, riservando una nuova calendarizzazione attraverso nuovo specifico Comunicato Ufficiale. Con riserva di adottare diversi ed ulteriori eventuali provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente.

Sigfrido Parrello